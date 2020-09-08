МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Поддержка предпринимателей после окончания льготного периода, введенного из-за пандемии коронавируса, обсуждается с правительством, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается поддержки предпринимателей, когда кончается льготный период, мы с правительством это обсуждаем, подумаем, что можно сделать дополнительно", — заявил президент в ходе видеоконференции по вопросу ликвидации последствий наводнения в Иркутской области в 2019 году

В ходе обращения к гражданам 23 июня Путин предложил выделить еще 100 миллиардов рублей на программу льготного кредитования компаний под 2% годовых при условии сохранения рабочих мест. Он отмечал, что к тому времени уже были одобрены заявки от 90 тысяч компаний, спрос оказался гораздо выше, чем изначально предполагало правительство.

Как заявлял премьер-министр России Михаил Мишустин, в РФ во время пандемии коронавируса было организовано предоставление льготных кредитных ресурсов субъектам малого и среднего бизнеса, подготовлен проект общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения. Также были приняты конкретные решения об увеличении размера пособий по безработице, расширении круга лиц, которые сохранили право на получение таких пособий, предусмотрена выплата к пособию по безработице на детей для родителей, признанных безработными.