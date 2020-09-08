Путин: надо строго следить за соблюдением экологических требований при реализации проектов
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил властям строго следить за соблюдением экологических требований при реализации крупных инвестпроектов.
"Отдельно хочу обратить внимание на то, о чем постоянно говорит глава региона — на необходимость строгого соблюдения экологических требований при реализации крупных инвестпроектов. Еще раз подчеркну, пренебрежительное отношение к природе, тем более к уникальной байкальской экосистеме, абсолютно недопустимо", — сказал он в ходе видеоконференции по вопросу ликвидации последствий наводнения в Иркутской области в 2019.
Путин отметил, что предыдущие годы было допущено много ошибок.
https://1prime.ru/state_regulation/20200908/832001083.html