МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил главе РЖД Олегу Белозерову решать при участии общественности вопросы, связанные с вырубкой леса при расширении БАМа и Транссиба. Путин: надо строго следить за соблюдением экологических требований при реализации проектов

Глава государства во вторник провел видеоконференцию по вопросу ликвидации последствий наводнения в Иркутской области в 2019 году. В ходе телемоста президент позвонил Белозерову, чтобы уточнить ситуацию с вырубками леса при расширении БАМа и Транссиба, о которой во время встречи упомянул врио руководителя Иркутской области Игорь Кобзев.

"Я так понимаю, что это людей беспокоит, — вырубки", — отметил Путин.

Он попросил главу РЖД рассказать, все ли вопросы решены. "И с губернатором, и с руководителями муниципалитетов, с экологическими организациями — с общественностью в самом широком смысле этого слова — я вас прошу быть в тесном контакте и все договоренности исполнить", — сказал Путин, заслушав доклад руководителя компании.