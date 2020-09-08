БРЮССЕЛЬ, 8 сен — ПРАЙМ. Евросоюз стремится углублять сотрудничество с Соединённым Штатами во всех сферах, где это возможно, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Европейская комиссия во вторник опубликовала предложения для Совета ЕС и Европарламента касательно мини-торгового соглашения с США, о достижении которого было объявлено в конце августа. Речь идёт о договоре, который должен снизить пошлины и облегчить взаимные поставки определённых товаров из Евросоюза и Штатов на сумму в пару сотен миллионов евро в год.

"ЕС и США обладают самым важным экономическим партнерством в мире, объем торговли товарами и услугами превышает 1,3 триллиона евро в год. Эта сделка обеспечивает обеим сторонам поистине беспроигрышный результат, помогая нам еще больше укрепить наше партнерство… Со стороны ЕС мы рассматриваем это соглашение как важный шаг на пути к улучшению наших отношений и разрешению неурегулированных споров. Мы по-прежнему стремимся к углублению трансатлантического сотрудничества, где это возможно", — приводятся слова Домбровскиса в сообщении ЕК.

Торговые отношения США и Евросоюза в настоящее время находятся не в лучшем состоянии. Как заявила в ноябре прошлого года прежний еврокомиссар по торговле Сесилия Мальстрём, США остаются другом Евросоюза, несмотря на наличие определенных глубоких разногласий в торговой сфере.

В частности, Соединенные Штаты наложили в первой половине 2018 года пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции – в 25% и 10% соответственно. ЕС ввел ответные пошлины. В результате разбирательства по делу Airbus в ВТО, Штаты подняли пошлины на дополнительный импорт европейской продукции общим объемом в несколько миллиардов долларов в год. Кроме того, США говорили о возможности наложения дополнительных тарифов на импорт автомобильной продукции из ЕС.

При этом в июле 2018 года президент США Дональд Трамп и предыдущий глава еврокомиссии Жан-Клод Юнкер договорились об упрощении торговых отношений в ряде сфер. В рамках этого соглашения Евросоюз, к примеру, наращивает импорт СПГ из Соединенных Штатов. Однако крупных торговых договоренностей в рамках этой сделки Трампа и Юнкера достигнуто не было.