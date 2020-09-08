МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин намерен в среду, 9 сентября, провести совещание с членами кабинета министров и обсудить развитие системы маркировки товаров.

"Девятого сентября президент России Путин проведет очередное совещание с членами правительства Российской Федерации в режиме видеоконференции. Профильной темой станет развитие системы маркировки товаров. С докладом выступит глава Минпромторга России (Денис) Мантуров. Также будут рассмотрены актуальные вопросы текущей ситуации", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.