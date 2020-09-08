МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Союз золотопромышленников России ожидает, что по итогам 2020 года средняя цена на золото будет на уровне 1870-1900 долларов за унцию, что приблизительно на 35% выше аналогичного показателя 2019 года, заявил агентству "Прайм" председатель союза Сергей Кашуба.

"Полагаю, что 2020 год закончится со средней ценой золота в районе 1870-1900 долларов за унцию", — сказал Кашуба. Россия в I полугодии увеличила выпуск золота на 2%

В настоящее время на Лондонской бирже (LBMA) золото торгуется по 1928-1930 долларов за унцию. При этом в течение всего 2019 года цена на металл обновляла исторические рекорды, и завершила его со средней ценой в 1392,6 доллара за унцию. В 2018 году средняя цена была 1268,4 доллара за унцию.

"У нас в золотодобывающей отрасли принято считать, что периоды высокой цены на золото исторически держатся в течение пяти-семи лет. В текущем цикле золото начало устойчиво расти с середины 2018 года, поэтому я считаю, что в 2021-2022 годах средняя цена золота может подняться до 1950-2000 долларов за унцию, и потом постепенно пойти на спад", — отметил Кашуба.

Союз золотопромышленников России – профессиональное отраслевое объединение, созданное в апреле 1995 года. Среди участников союза — предприятия по добыче драгоценных металлов и драгоценных камней, аффинажные заводы, коммерческие банки, инжиниринговые и консалтинговые компании.