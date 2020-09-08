НИКОСИЯ, 8 сен — ПРАЙМ. Льготная ставка налога в 5% при выводе дивидендов и процентов из России на Кипр коснется не более десятой части компаний, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

Россия и Кипр во вторник подписали протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения. Согласно документу, базовая ставка налога при выплате российскими компаниями дивидендов и процентов на Кипр повышается до 15%, однако предусмотрена и льготная в 5%. Как отмечал Минфин РФ, она предусмотрена в отношении институциональных инвестиций, а также для публичных компаний (не менее 15% акций в свободном обращении), если они не менее года владели не менее 15% капитала компании, выплачивающей доходы.

Отвечая на вопрос, какой процент компаний смогут платить налог в размере не более 5%, Сазанов отметил, что речь идет не более чем о 10% компаний. "Это по тому объему, который был в 2019 году, с применением тех изъятий, которые мы сейчас предусмотрели", — пояснил замминистра.

Он также сообщил, что Минфин РФ ожидает ответ по изменению налогового соглашения до конца сентября от Нидерландов.

При этом Россия пока не направляла предложения о пересмотре налогового соглашения и повышении ставки налога на дивиденды и проценты до 15% Гонконгу и Швейцарии. Однако сейчас идет согласование этого вопроса внутри кабмина.

Президент России Владимир Путин в конце марта поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения.