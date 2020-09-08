МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз по падению ВВП России на 2020 год до 4,9% с предыдущей оценки 5,8%, говорится в релизе агентства. ВВП России в первом полугодии снизился на 3,6%

"Потребительский спрос восстанавливается, финансовая поддержка была значительно увеличена и цены на нефть восстановились", — пишет Fitch.

Агентство напоминает, что ВВП России по втором квартале текущего года упал на 8,5%, но показатели, как отмечает Fitch, указывают на рост активности в начале третьего квартала. В 2020-2021 годах рост ВВП будет выше текущей тенденции, но показатель все равно не вернется к докризисному уровню раньше 2022 года, так как Fitch ожидает ужесточение монетарной политики.

"Чистая торговля станет отрицательной в 2021-2022 годах, поскольку объемы экспорта нефти будут ограничены сделкой ОПЕК+, а укрепление рубля и высокий внутренний спрос будут поддерживать увеличение импорта", — говорится в релизе агентства.

Минэкономразвития РФ в ближайшее время планирует представить обновленный макроэкономический прогноз. По словам главы министерства Максима Решетникова, ожидания по динамике ВВП в нем будут существенно улучшены по сравнению с июньским прогнозом, в котором снижение экономики в 2020 году ожидалось на 4,8%.