МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Роскосмоса" в 2019 году выросла более чем на четверть по сравнению с 2018-м и оценивается в 12,5 миллиарда рублей, говорится в отчете госкорпорации за 2019 год.

Как следует из приведенной в отчете таблицы, чистая прибыль "Роскосмоса" за 2019 год составила 12,501 миллиарда рублей. Годом прежде этот показатель составлял 9,712 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что в 2017 году чистая прибыль "Роскосмоса" составила 4,191 миллиарда рублей.