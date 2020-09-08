МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Спад экономики России на фоне пандемии, вопреки прогнозам, оказался не таким глубоким, как во многих странах мира, а восстановление идет даже более динамично, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Fitch улучшило прогноз по падению экономики России на 2020 год

"Вопреки негативным прогнозам, в России спад оказался не таким глубоким, как во многих странах мира. А процессы восстановления идут даже более динамично", — сказал Мишустин, обращаясь к участникам Московского финансового форума.

Он отметил, что это стало возможно благодаря своевременным решениям президента РФ и действиям правительства, а также профессиональной работе многих представителей делового сообщества.

По словам Мишустина, России предстоит запустить новый инвестиционный цикл, предполагается создание механизма поддержки крупных инвестпроектов, для которого необходимо создать правовую базу.

"Нам предстоит запустить новый инвестиционный цикл. Для этого, например, предполагается создание комплексного механизма поддержки крупных инвестпроектов. В том числе – на основе соглашений о защите и поощрении капитальных вложений. Необходимо оперативно завершить создание нормативно-правовой базы", — сказал премьер-министр.