МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Снижение ВВП России по итогам текущего года составит менее 4%, заявил в ходе выступления на Московском финансовом форуме министр финансов РФ Антон Силуанов. Силуанов рассказал, что поможет смягчить спад экономики России

"Ситуация с темпами роста у нас одна из самых лучших, неплохая. Потому что если в некоторых странах экономика снижается от пяти и более процентов по сравнению с прошлым годом, мы в этом году видим, что экономика снизится менее 4%, может быть, даже это будут более позитивные фактические данные по экономике", — сказал он.

Дефицит российского бюджета в 2020 году будет около 4% ВВП, также сообщил Силуанов.

"В этом году у нас дефицит бюджета будет около 4% ВВП. А изначально мы планировали профицит чуть меньше 1% ВВП", — сказал он.

В текущем году российский бюджет планировался с профицитом в 0,8% ВВП. Однако в марте на фоне обвала цен на нефть и коронавируса Силуанов заявил, что бюджет в 2020 году будет дефицитным. Замминистра финансов Владимир Колычев в июле говорил, что дефицит может составить около 5% ВВП.

Безработица в РФ, по словам Силуанова, выходит на докоронавирусные тренды, потребительский спрос восстанавливается. "Мы видим, что сейчас уже безработица занимает те позиции и приближается, и выходит на те тренды, которые были у нас до этой пандемии. То есть и промышленность, и видим ситуацию с доходами населения, и потребительский спрос, все восстанавливается", — сказал он.