МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. "Промышленно-металлургический холдинг" (ПМХ, ранее группа "Кокс") планирует размещение еврооблигаций, номинированных в долларах, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

По его словам, компания проведет 9 сентября глобальный звонок с инвесторами, посвященный возможному размещению. Кроме того, компания с сегодняшнего дня проведет серию индивидуальных звонков с инвесторами.

Организаторами выступят Citi, "Ренессанс капитал", Альфа-банк, Газпромбанк, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал".

В зависимости от рыночных условий, ПМХ планирует размещение евробондов с погашением через пять лет.