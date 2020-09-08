МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. России нужно дорожить доверием иностранных инвесторов, без них не получится выполнить план по займам в 2020 году, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"У нас долг на треть — это иностранные инвесторы, кстати говоря. И такой объем долга, который мы в этом году займем, во многом будет зависеть и от того, доверяют ли нам или нет, в том числе иностранцы. И если у нас не будет частных иностранных инвесторов, мы просто столько не займем. Поэтому нам нужно дорожить этим доверием", — сказал он на стратегической сессии Московского финансового форума.