МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина предостерегла от неаккуратного наращивания государственного долга России, отметив, что большим преимуществом страны является как раз его низкий контролируемый уровень.

Глава ВТБ Андрей Костин, выступая на сессии, заявил, что стоит наращивать внутренний долг для привлечения инвестиций под реализацию национальных проектов. Министр финансов Антон Силуанов в ответ напомнил, что Россия подходит к уровню госдолга в 20% ВВП, это безопасный уровень, но переступать за эту черту нецелесообразно.

"Я хотела бы напомнить, что развитие в долг имеет свои ограничения. Мы с вами видели риски, когда долговая нагрузка на граждан растет, когда нет соответствующих доходов. Но абсолютно такая же логика должна быть применима к корпорациям, которые зарабатывают и должны быть в состоянии обслуживать долг, к государству. Наше большое преимущество, что у нас низкий контролируемый государственный долг…. Очень аккуратно нужно относиться к долгу", — заявила она на стратегической сессии Московского финансового форума.

Глава ЦБ отметила, что приветствует стремление Минфина постепенно вернуться к бюджетной консолидации и бюджетному правилу, потому что "те страны, которые выпускают госдолг из-под контроля, сталкиваются с очень большими проблемами".

При этом Набиуллина подчеркнула, что в России недостаточно развито привлечение частных сбережений в инвестиции и акционерный капитал. Она призвала подумать о том, как можно трансформировать сбережения не просто в кредиты, а в инвестиции и акционерный капитал.