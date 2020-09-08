ВАШИНГТОН, 8 сен – ПРАЙМ. Дональд Трамп называл президента России Владимира Путина диктатором и царем и считает его богатейшим человеком в мире, утверждает в своей книге экс-адвокат президента США Майкл Коэн.

Книга "Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа" вышла в свет во вторник. Коэн ранее был осужден за финансовые и другие нарушения на три года тюрьмы. В мае его выпустили под домашний арест в связи с эпидемией коронавируса. Однако после этого экс-адвокат президента США стал появляться на улицах Нью-Йорка и в местных ресторанах. Его водворили обратно в тюрьму 9 июля. Впоследствии суд повторно распорядился отпустить Коэна из тюрьмы. Путин и Трамп впервые поговорили по телефону

"Путин не президент России. Он правитель. Он диктатор. Он царь. Он может делать, что хочет. Он будет лидером до конца своей жизни", — цитирует Коэн Трампа.

По его словам, президент США показывал ему фотографию в газетной статье о "Газпроме", где были изображены 25 нефтевозов, 20 из которых ехали в одну сторону, а пять – в другую. "Эти пять машин – для Путина", — убежденно говорил Трамп, пишет Коэн.

Американский лидер, по словам его экс-адвоката, называл Путина богатейшим человеком в мире.

"Если подумать об этом, Путин контролирует 25% российской экономики, включая разнообразные крупные бизнесы, как "Газпром". Представь контроль над 25% состояния страны. Разве это не чертовски восхитительно?" — якобы говорил Трамп автору книги.

При этом, пишет Коэн, Трамп утверждал, что президент России использует олигархов, чтобы инвестировать собственные средства. "Это все, что они делают – инвестируют деньги Путина. Есть банк в Швейцарии, у которого только один клиент… Я знаю это наверняка. Путин владеет более чем триллионом долларов", — цитирует якобы слова Трампа автор книги.

Как пишет экс-адвокат, по ходу предвыборной кампании он начал думать, что Трамп "втайне хотел такую же власть, как у Путина, для себя".ВАШИНГТОН, 8 сен – РИА Новости. Дональд Трамп называл президента России Владимира Путина диктатором и царем и считает его богатейшим человеком в мире, утверждает в своей книге экс-адвокат президента США Майкл Коэн.

Книга "Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа" вышла в свет во вторник. Коэн ранее был осужден за финансовые и другие нарушения на три года тюрьмы. В мае его выпустили под домашний арест в связи с эпидемией коронавируса. Однако после этого экс-адвокат президента США стал появляться на улицах Нью-Йорка и в местных ресторанах. Его водворили обратно в тюрьму 9 июля. Впоследствии суд повторно распорядился отпустить Коэна из тюрьмы.

"Путин не президент России. Он правитель. Он диктатор. Он царь. Он может делать, что хочет. Он будет лидером до конца своей жизни", — цитирует Коэн Трампа.

По его словам, президент США показывал ему фотографию в газетной статье о "Газпроме", где были изображены 25 нефтевозов, 20 из которых ехали в одну сторону, а пять – в другую. "Эти пять машин – для Путина", — убежденно говорил Трамп, пишет Коэн.

Американский лидер, по словам его экс-адвоката, называл Путина богатейшим человеком в мире.

"Если подумать об этом, Путин контролирует 25% российской экономики, включая разнообразные крупные бизнесы, как "Газпром". Представь контроль над 25% состояния страны. Разве это не чертовски восхитительно?" — якобы говорил Трамп автору книги.

При этом, пишет Коэн, Трамп утверждал, что президент России использует олигархов, чтобы инвестировать собственные средства. "Это все, что они делают – инвестируют деньги Путина. Есть банк в Швейцарии, у которого только один клиент… Я знаю это наверняка. Путин владеет более чем триллионом долларов", — цитирует якобы слова Трампа автор книги.

Как пишет экс-адвокат, по ходу предвыборной кампании он начал думать, что Трамп "втайне хотел такую же власть, как у Путина, для себя".