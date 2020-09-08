МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Банк "Открытие" выставил на продажу 16 миллионов акций компании Polymetal, составляющих около 3,4% капитала золотодобытчика, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на материалы к размещению.

Организаторами сделки выступают Citi, JPMorgan и UBS.

Ранее в июле банк продал 15,2 миллиона акций Polymetal по цене 1392 рубля за ценную бумагу, сократив свою долю в золотодобытчике до 3,89% с 6,89%.

Polymetal Int зарегистрирована на острове Джерси. "Полиметалл" — российская компания, один из лидеров по добыче золота и серебра, с действующими предприятиями и проектами развития в России и Казахстане. Порядка 28% акций принадлежит группе ИСТ Александра Несиса и его партнеров.

В январе-июне 2020 года компания увеличила производство золота на 7%, до 642 тысяч унций (20 тонн), серебра — снизила на 11%, до 9,8 миллиона унций (304,8 тонны). Общее производство в пересчете в золотой эквивалент за период выросло на 4% — до 723 тысяч унций (22,5 тонны).