МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Башкирская содовая компания в первом полугодии 2020 года направила на экологические инвестиции 7,7 млрд рублей. Об этом она сообщила по итогам состоявшегося во вторник заседания совета директоров. Компания разрабатывает проект по так называемым "белым морям" — отходам, самого безопасного класса опасности, которые образуются в ходе производства кальцинированной соды.

Председатель совета директоров БСК Григорий Рапота предложил распространить проект и на другие российские предприятия. "Утилизация этих отходов – общероссийская задача", — подчеркнул он.

Особое внимание компания уделяет выполнению плана по производству продукции – несмотря на тяжелые времена, он не был сокращен. Так объемы производства кальцинированной соды выросли с 1,3 млн тонн в 2013 году до почти 1,8 млн тонн в 2019 году. Объемы производства пищевой соды увеличились с 110 до 157 тысяч тонн.

В этой связи главной задачей для БСК в условиях сокращения запасов сырья является сохранение объемов выработки продукции и рабочих мест, заверили участники заседания. После запрета на разработку шихана Куштау компания рассматривает возможность разработки карьера Шах-Тау ниже уровня грунтовых вод. Это не потребует расходов на освоение нового месторождения, но возможны капитальные затраты на создание схемы осушения карьера и очистки карьерных вод.

Впрочем, как заверил гендиректор БСК Эдуард Давыдов, будут изысканы все возможности для сохранения предприятия, вплоть до завоза сырья из других регионов.

По его словам, за первое полугодие компания, несмотря на карантин, выполнила план по чистой прибыли – она составила 8,3 млрд рублей, из которых 2,5 млрд рублей приходится на дивиденды дочерних предприятий.