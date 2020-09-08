МОСКВА, 8 сен /ПРАЙМ/. Росавиация в соответствии с имеющимися поручениями правительства РФ продолжит проводить переговоры с иностранными авиавластями о возобновлении полетов, сообщает ведомство.

"Федеральное агентство воздушного транспорта в соответствии с имеющимися поручениями правительства Российской Федерации продолжит проводить переговоры с авиационными властями иностранных государств о возобновлении авиасообщения", — говорится в сообщении.

Ведомство напомнило, что с 1 августа было возобновлено международное воздушное сообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. Полеты были начаты из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Лондон и Стамбул. 10 августа программа международных полетов была расширена — возобновились полеты в турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью.

Со Швейцарией регулярное авиасообщение возобновилось 15 августа. Список российских городов, из которых разрешено осуществлять международное воздушное сообщение, 20 августа был дополнен городами Казань, Калининград и Новосибирск.

"С августа текущего года международные полеты из/в Россию осуществляют 11 российских и 5 иностранных авиакомпаний", — говорится в сообщении.

"Обращаем внимание, что для предотвращения распространения СОVID-19 всем прибывающим в Российскую Федерацию из иностранных государств гражданам необходимо выполнять требования Роспотребназдора по соблюдению карантинных мер", — отмечает Росавиация.