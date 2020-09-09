МОСКВА, 9 сен /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с членами правительства в режиме видеоконференции, обсудит развитие системы маркировки товаров, следует из сообщения пресс-службы Кремля.

В ходе совещания с докладом выступит глава Минпромторга Денис Мантуров.

Для снижения доли нелегальной продукции в РФ планируется к 2024 году создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров. С 1 марта 2019 года в России уже началась обязательная цифровая маркировка сигарет и папирос, с 1 декабря — парфюма, фотокамер, шин и некоторых товаров легкой промышленности, а с 1 июля 2020 года — обуви.

С 1 июля 2020 года в России также стала обязательно маркировка лекарств спецметками. Она должна защитить граждан от фальсификата и дать возможность россиянам проверять легальность товаров через мобильное приложение "Честный знак".

Кроме того, в настоящее время в России проходят эксперименты по маркировке упакованной воды и молочной продукции. Первый, согласно постановлению правительства, проходит с 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 года, однако, как отмечал в июле президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Максим Новиков, физически тестирование еще не началось.

Союз ожидал возобновления пилотного проекта не раньше сентября. В свою очередь эксперимент по маркировке готовой молочной продукции стартовал 15 июля 2019 года, он продлится до 31 декабря текущего года.

Минпромторг РФ в августе опубликовал проект постановления правительства о поэтапном введении обязательной маркировки молочной продукции в России. Код Data Matrix на молоко и сливки со сроком хранения от 28 дней, а также на мороженое предлагается наносить с 20 января 2021 года, на молоко и сливки сроком хранения до 28 дней, сливочное масло, сыры и творог — с 1 июля, на йогурты и кефир — с 1 октября будущего года.