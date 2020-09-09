МОСКВА, 9 сен /ПРАЙМ/. Россияне во втором квартале 2020 года отказывались от депозитных и кредитных карт: число используемого россиянами "пластика" сократилось рекордно за последние пять лет — сразу на 4,5 миллиона единиц, следует из данных Банка России. Эксперты пояснили РИА Новости, что на такой динамике, в том числе, сказались сокращение программ кешбэка и желание банков сэкономить на неактивных клиентах.

Согласно данным ЦБ, количество банковских карт в использовании по итогам второго квартала текущего года сократилось на 4,5 миллиона, или на 2,3%, — до 190,3 миллиона карт. Последний раз подобное снижение фиксировалось в кризисном 2015 году — тогда в первом квартале число используемых россиянами карт упало на 4 миллиона единиц. В результате стагнировало и общее количество пластиковых карт, выпущенных банками: в апреле-июне 2020 года их число увеличилось лишь на 500 тысяч карт.

Абсолютно все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии, в первую очередь, с точки зрения кредитных карт, выдачу которых банки ужесточили на фоне кризиса. Однако это не единственная причина, сходятся во мнении аналитики.

Среди ограничительных факторов находится насыщение рынка картами – в среднем на одного трудоспособного жителя России приходится уже почти три карты, одна из которых обычно является основной и активно используется, а остальные получены "на всякий случай", указывает гендиректор бюро кредитных историй "Эквифакс" Олег Лагуткин. "В подобной ситуации получение последующих карт уже не рассматривается потребителем, как крайне необходимое. Скорее всего, данный фактор отчасти сохранится в будущем", — ожидает он.

"Есть общий тренд на снижение количества карт у россиян, даже если не принимать во внимание кризисные явления. Люди все чаще понимают, что иметь бесчисленное количество разных карт в бумажнике бессмысленно, да и не выгодно, поскольку может взиматься комиссия за обслуживание по каждой карте", — соглашается аналитик финансовой группы БКС Егор Дахтлер.

Поддерживает такую точку зрения и управляющий директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Михаил Доронкин: раньше россияне оформляли по несколько карт с желанием получить кешбэк, однако на фоне сокращения программ лояльности сразу у нескольких крупных игроков, клиенты банков оставляют активными лишь одну-две карты.

Однако не только россияне стали более рационально подходить к оформлению пластиковых карт — банки также стали стараться предлагать карту только тем потребителям, которые с наибольшей вероятностью будут использовать её, так как банк несет значимые затраты на выпуск невостребованной карты, её хранение в офисе и последующее уничтожение, подметил Лагуткин.

"В третьем-четвертом кварталах мы ожидаем некоторого роста эмиссии карт за счет снятия большинства ограничительных мер, а также за счет мер ЦБ по снижению для банков дополнительной нагрузки на капитал по потребительскому кредитованию. В то же время, рост едва ли будет значительным, и, скорее всего, по итогам года количество кредитных карт в обращении окажется примерно на уровне прошлых лет", — заключила старший аналитик банковских рейтингов Национального рейтингового агентства Надежда Караваева.