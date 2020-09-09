МОСКВА, 9 сен /ПРАЙМ/. Число совершенных населением и компаниями РФ платежей во втором квартале 2020 года по сравнению с первым кварталом снизилось на 5,5%, такая динамика наблюдается впервые с 2001 года, следует из анализа РИА Новости, проведенного на основе данных Банка России. Опрошенные агентством эксперты объясняют это влиянием коронавируса и ждут восстановления платежного поведения россиян и бизнеса уже в ближайшие месяцы.

Как свидетельствует статистика регулятора, во втором квартале всего было совершено 1,203 миллиарда платежей на 477,6 триллиона рублей, тогда как в первом – 1,273 миллиарда операций на 486,7 триллиона рублей (в денежном выражении снижение составило почти 1,9%). При этом за год число совершенных операций сократилось на 4,3% (в деньгах – на 0,17%). Последний раз снижение числа платежей в течение одного календарного года фиксировалось в третьем квартале 2001 года.

"Основная причина снижения платежей во втором квартале 2020 года – коронавирус, иных причин фактически нет. Например, такие сферы как туризм, авиа, сферы развлечений и различных услуг в офлайне встали практически полностью в этот период. Оборачиваемость денег в кризис в целом всегда падает, происходит снижение, в том числе, и по причине снижения благосостояния населения, падения уровня доходов", — поясняет аналитик финансовой группы БКС Егор Дахтлер.

По итогам третьего квартала можно ожидать более позитивной динамики, поскольку на фоне снятия карантинных ограничений реализуется отложенный спрос, полагает управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. Это аналитик объяснил, что россияне будут совершать покупки, которые были запланированы на более раннее время, но были отложены из-за пандемии.

Председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов в свою очередь считает, что резкого скачка все-таки не случится. "Восстановление может занять некоторое время. В третьем-четвертом квартале мы увидим эффект от восстановления экономики. Но вряд ли он будет резким", — указал эксперт.