ПЕКИН, 9 сен /ПРАЙМ/. Индекс потребительских цен (CPI) в Китае в августе на фоне значительного улучшения эпидемиологической обстановки вырос на 2,4% в годовом выражении против 2,7% месяцем ранее, свидетельствуют опубликованные данные статистического управления КНР.

Показатель совпал с прогнозами аналитиков.

Инфляция в городах в августе составила 2,1%, а в сельской местности — 3,2%. Цены на продовольственные товары за отчетный период выросли на 11,2%, на непродовольственные — на 0,1%. Цены на потребительские товары увеличились на 3,9%, на услуги снизились на 0,1%.

Цены на свежие фрукты в августе в годовом выражении упали на 19,8%, на свежие овощи и зелень — выросли на 11,7% по сравнению с тем же периодом 2019 года, цена на яйца снизилась на 11%, при этом цены на мясо увеличились на 42%, свинина подорожала на 52,6%.

Услуги здравоохранения в августе в годовом выражении подорожали на 1,5%, образование и культурно-развлекательные мероприятия сохранились на том же уровне, цены на транспорт и связь упали на 3,9%, на жилье — на 0,7%, уточняет статистическое управление.

Тем временем индекс цен производителей (PPI) в августе в годовом выражении упал на 2% против 2,4% месяцем ранее.

В период с января по август 2020 года инфляция в стране составила 3,5%.

По итогам 2019 года инфляция в Китае составила 2,9%, хотя власти ожидали роста в 3%. Согласно официальному прогнозу, в 2020 году инфляция в Китае вырастет на 3,5%.