АЛМА-АТА, 9 сен /ПРАЙМ/. Валовый внутренний продукт (ВВП) Казахстана по итогам января-августа текущего года снизился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 3%, сообщил министр национальной экономики республики Руслан Даленов.

Министерство национальной экономики Казахстана в начале марта прогнозировало рост ВВП на текущий год на уровне 4,1%, однако в начале апреля, после обвала на мировых сырьевых и финансовых рынках, прогноз был пересмотрен до снижения на 0,9%. Национальный банк 7 сентября ухудшил прогноз снижения ВВП в текущем году с 1,8% до 2-2,3%. В январе-июле ВВП страны снизился на 2,9%.

"Производство товаров выросло на 1,7%. При этом производство услуг сократилось на 6,1%. В результате, по оперативным данным, ВВП снизился на 3%", — сказал Даленов в среду в ходе заседания правительства, выступая с докладом о результатах социально-экономического развития страны за первые восемь месяцев текущего года.

По данным министра, в отчетном периоде в производственном секторе отмечается рост в строительстве на 6,5%, сельском хозяйстве – на 4,9% и обрабатывающей промышленности – на 3,3%.

В свою очередь, в отраслях сектора услуг зафиксировано снижение в операциях с недвижимым имуществом на 4,3%, административном обслуживании – на 5,1%, торговле – на 10,5% и транспорте – на 16,1%. Между тем объем услуг связи за первые восемь месяцев текущего года увеличился на 8,3%.

Промышленное производство в Казахстане за январь-август увеличилось на 0,4% за счет роста обрабатывающей промышленности на 3,3%. При этом горнодобывающая промышленность снизилась на 1,5%.