МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Банк "Открытие" продал 16 миллионов акций компании Polymetal, составляющих около 3,4% капитала золотодобытчика, по цене 1,9 тысячи рублей за бумагу, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на материалы к размещению.

Организаторами сделки выступили Citi, JPMorgan и UBS.

Во вторник торги акциями Polymetal на Московской бирже закрылись на отметке 1948 рублей. Таким образом, сделка прошла с дисконтом к рынку около 2,5%.

Ранее, в июле, банк "Открытие" продал 15,2 миллиона акций Polymetal по цене 1392 рубля за ценную бумагу, сократив свою долю в золотодобытчике до 3,89% с 6,89%.

Polymetal Int зарегистрирована на острове Джерси. "Полиметалл" — российская компания, один из лидеров по добыче золота и серебра, с действующими предприятиями и проектами развития в России и Казахстане. Порядка 28% акций принадлежит группе ИСТ Александра Несиса и его партнеров.