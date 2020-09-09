МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не видит причин для существенного роста потребительских цен на подсолнечное масло в России, прямая корреляция между урожаем подсолнечника и ценами на масло отсутствует, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Эксперты прогнозируют рост цен на подсолнечное масло

"ФАС России не видит причин для существенного роста потребительских цен на подсолнечное масло. К такому выводу служба пришла по результатам проведенного ретроспективного анализа ценовой ситуации на рынке подсолнечника и подсолнечного масла", — сообщили в службе.

"Результат исследования показал, что прямая корреляция между объемами производства подсолнечника и ценами на подсолнечное масло как в оптовом, так и в розничном звене отсутствует", — отметила начальник управления контроля агропромышленного комплекса ведомства Лариса Вовкивская.

В свою очередь замруководителя ФАС Павел Заборщиков подчеркнул, что существующий баланс производства и потребления подсолнечного масла не дает оснований полагать, что в результате сокращения производства подсолнечника на внутреннем рынке возможен дефицит подсолнечного масла. "С точки зрения антимонопольного законодательства рынки разливного и бутилированного растительного масла являются конкурентными с большим количеством участников и зарегистрированных брендов", — добавил он.