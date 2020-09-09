МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Депутаты фракции "Справедливая Россия" внесли в Госдуму законопроект, по которому Пенсионный фонд обязан выплачивать пенсионерам пени за ошибочно недоначисленные пенсии. Об этом пишет МК.

По словам главы партии Сергея Миронова, инициатива вызвана тем, что в ПФР часто допускают ошибки при исчислении трудового стажа и начислении пенсий, из-за чего люди получают меньшие суммы, чем им положено.

По мнению "Справедливой России", в таких случаях ПФР должен выплачивать пенсионерам справедливую компенсацию — проценты на сумму недоначисленных денежных средств.



