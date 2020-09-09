МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings ухудшило прогноз по рейтингам Evraz plc до негативного со стабильного, говорится в релизе агентства.

Долгосрочный рейтинг компании при этом сохранен на уровне "BB+".

"Негативный прогноз указывает на то, что мы можем снизить рейтинг, если соотношение средств от операций (FFO, funds from operations) к долгу останутся на уровне или упадут ниже 30% в 2021 году, в основном из-за низких цен на уголь и восстановления остальной металлургической отрасли", — комментирует свое решение агентство.

Аналитики агентства полагают, что восстановление цен на сталь и уголь должно способствовать восстановлению EBITDA Evraz до 2,2–2,4 миллиарда долларов в 2021 году и 2,3–2,5 миллиарда долларов в 2022 году.

S&P ожидает, что показатели кредитоспособности Evraz восстановятся до 39–44% в 2021 году после слабых 31–36% в 2020 году. "Однако восстановление может замедлиться, если цена на коксующийся уголь, который является важной частью бизнеса компании, будет оставаться на низком уровне дольше, чем мы ожидаем, что приведет к более слабым показателям кредитоспособности, чем это соответствует рейтингу", — отмечается в сообщении.

Evraz — вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с производственными активами в РФ, США и Канаде, входит в число крупнейших производителей стали в мире по объемам производства.