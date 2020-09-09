МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Мировая экономическая конъюнктура нестабильна, есть волатильность, и она не может не оказывать влияния на Россию, но макроэкономическая ситуация в стране стабильна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В мире разгорается кризис, с которым люди еще не сталкивались

"Это больше вопрос, который относится к прерогативе правительства, нашего макрорегулятора…Волатильность имеет место. Вы знаете, что мировая экономическая конъюнктура нестабильна, поэтому волатильность в различных секторах мировой экономики не может не оказывать какое-то влияние на нас. В целом это никоим образом не влияет на макроэкономические показатели российской экономики, которая захеджирована от рисков благодаря экономической политике нашего правительства", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о курсе рубля.

"Это тема для постоянной работы, мониторинга всех показателей, в том числе курса национальных валют. Это те параметры, на которые обращают внимание ежедневно. В этом направлении работа ведется каждый день", — добавил Песков.