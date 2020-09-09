МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-июле 2020 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 43,5% — до 59,4 миллиарда долларов, в июле — на 59,5%, до 4,97 миллиарда долларов, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

"Сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере 59,4 млрд долл. США, что на 45,7 млрд долл. США меньше, чем в январе-июле 2019 года", — сообщило ведомство.

При этом отдельно в июле профицит торгового баланса упал почти в 2,5 раза, или на 59,5%, составив 4,97 миллиарда долларов против 12,269 миллиарда долларов в июле 2019 года. Экспорт в этом месяце составил 23,803 миллиарда долларов, импорт — 18,833 миллиарда долларов.

По данным таможенной статистики, в январе-июле 2020 года внешнеторговый оборот России составил 311,4 миллиарда долларов и по сравнению с январем-июлем 2019 года сократился на 17,7%.

Экспорт России за семь месяцев составил 185,4 миллиарда долларов, что на 23,3% ниже аналогичного периода прошлого года. На долю стран дальнего зарубежья пришлось 86,5% экспорта, на страны СНГ — 13,5%.

Основой российского экспорта в январе-июле текущего года традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 53,7% (в январе-июле 2019 года — 64,3%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 59% (69,1% годом ранее), в страны СНГ — 20,4% (31%). По сравнению с январем-июлем 2019 года стоимостный объем топливно-энергетических товаров снизился на 45,7%, а физический — на 46,8%. В экспорте товаров ТЭК снизились физические объемы поставок электроэнергии — на 46,5%, природного газа — на 51,4%, керосина — на 6,1%, сырой нефти — на 5,9%. Вместе с тем возросли физические объемы экспорта автомобильного бензина — на 41,9%, нефти и нефтепродуктов — на 5%.

Импорт России в январе-июле 2020 года составил 126 миллиардов долларов и по сравнению с январем-июлем 2019 года сократился на 7,7%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 89,1%, на страны СНГ — 10,9%.

В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование — 46,3% (в январе-июле 2019 года — 45,9%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 49,4% (в январе-июле 2019 года — 49,2%), из стран СНГ — 21,3% (20,5%). Стоимостный объем ввоза этой продукции по сравнению с январем-июлем 2019 года снизился на 6,5%. Снизились объемы импорта электрического оборудования на 0,4%, механического оборудования — на 3,5%, при этом возросли объемы ввоза инструментов и оптических аппаратов — на 12,7%. Снизились физические объемы импорта легковых автомобилей — на 35%, а грузовых — на 37,2%.

В страновой структуре внешней торговли России ведущее место занимает Евросоюз как крупнейший экономический партнер страны. На долю ЕС в январе-июле 2020 года приходилось 38,9% российского товарооборота (в январе-июле 2019 года — 42,1%), на страны СНГ — 12,5% (12,2%), на страны ЕАЭС — 8,9% (8,6%), на страны АТЭС — 34,6% (31,8%).