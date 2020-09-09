МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Италией упал на 20% в первом полугодии 2020 года из-за пандемии коронавируса, заявил РИА Новости президент Всеобщей конфедерации итальянской промышленности (Confindustria) Эрнесто Ферленгини (Ernesto Ferlenghi).

"Мы, как Италия, страдаем от падения обмена между Россией и Италией на 20%. В первой половине 2020 года товарооборот между нашими странами немного превысил 8,4 миллиарда евро (9,9 миллиарда долларов)", — сказал Ферленгини.

Он также отметил, что для преодоления сокращения товарооборота странам необходимо задуматься о разработке новой модели локализации бизнеса, которая смогла бы предоставить финансовые выгоды для итальянских компаний, желающих наладить производство в России.

В то же время, Ферленгини отметил важность укрепления связей между итальянским бизнесом и российскими властями для того, чтобы лучше понимать инвестклимат России и планы властей относительно создания совместных предприятий с зарубежными странами. "Лучшим решением может быть создание системы "единого окна" — платформы, на которой иностранный инвестор смог бы найти всю необходимую информацию об инвестиционных программах, проектах, местном рынке и налоговых льготах", — полагает Ферленгини.

Кроме того, президент Confindustria призвал российские власти предоставить разрешение на возвращение в страну иностранных высококвалифицированных специалистов (которые покинули страну из-за начала пандемии COVID-19), так как их опыт крайне важен для успешного ведения иностранного бизнеса в России.