МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Чистый отток капитала из РФ в январе-августе вырос в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 34,8 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные ЦБ.

"Сальдо финансовых операций частного сектора в январе-августе составило 34,8 миллиарда долларов США против 20 миллиардов долларов США годом ранее. Решающим стало интенсивное снижение обязательств банков и прочих секторов перед нерезидентами", — говорится в сообщении регулятора.