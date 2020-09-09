МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли РФ в январе-августе снизилось на 47,8% в годовом выражении и составило 57,3 миллиарда долларов, сообщается в материалах ЦБ.

Годом ранее профицит составлял 109,8 миллиарда долларов.

Как отмечает регулятор, уменьшение положительного сальдо внешней торговли товарами произошло за счет заметного падения объема экспорта на фоне неблагоприятной международной конъюнктуры.

Ранее ФТС сообщала, что положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-июле снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 43,5%, или на 45,7 миллиарда долларов, и составило 59,4 миллиарда долларов.

Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-августе снизилось в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 23,3 миллиарда долларов, свидетельствуют материалы Банка России.

Годом ранее профицит составлял 49 миллиардов долларов.

"Такая динамика сформировалась вследствие сжатия положительного сальдо внешней торговли товарами за счет заметного падения объема экспорта на фоне неблагоприятной международной конъюнктуры при значительно менее существенном снижении объема товарного импорта", — поясняет ЦБ.

При этом регулятор отмечает, что отрицательный вклад баланса услуг и инвестиционных доходов в результирующий показатель сальдо счета текущих операций уменьшился до минимума.