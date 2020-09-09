МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Минкомсвязь РФ разработала единую платформу оказания типовых региональных и муниципальных услуг, что упростит региональным властям оказание госуслуг населению, будет удобно для граждан и не потребует допзатрат, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

Чернышенко отметил, что в разных субъектах РФ уровень цифровой зрелости сильно различается, и разрыв между регионами-"чемпионами" в цифровизации госуправления и менее развитыми регионами огромен.

"Поэтому министерство цифрового развития разработало единую платформу оказания типовых региональных, муниципальных услуг. Она объединила лучший опыт наших продвинутых регионов. И субъекты смогут подключиться к этой облачной платформе, где все условия для обработки заявлений, которые поступают с госуслуг, уже созданы, что позволит им очень быстро обрабатывать заявки и не писать с нуля, нанимать программистов, покупать технику, строить ЦОДы", — рассказал Чернышенко.

При этом, заверил вице-премьер, регионы, имеющие свои системы, смогут использовать их и далее, заставлять подключаться к новой платформе никого не будут. "А те, у кого нет возможности такой, они могут это наиболее эффективное решение как раз использовать. Оно будет удобно как раз для граждан и не потребует дополнительных затрат. Мы это очень быстро можем "раскатать" на всю страну", — сказал вице-премьер.

Он также заявил о необходимости унифицировать все регламенты типовых видов госуслуг. "Нам, конечно, нужно унифицировать все регламенты типовых видов услуг. Потому что иногда получается так, что людям за одну и ту же услугу в разных субъектах требуют разные документы, разное количество", — отметил Чернышенко.