МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Росстат улучшил оценку спада ВВП РФ во втором квартале 2020 года до 8% с 8,5%, за первое полугодие — до 3,4% с 3,6%, сообщила служба.

"Объем ВВП России за второй квартал 2020 года составил в текущих ценах 23288,2 миллиарда рублей. Индекс физического объема ВВП относительно второго квартала 2019 года составил 92,0%… Объем ВВП за первое полугодие 2020 года составил в текущих ценах 48605,8 миллиарда рублей, индекс его физического объема относительно первого полугодия 2019 года составил 96,6%", — говорится в сообщении.

В первой половине августа Росстат предварительно оценивал падение ВВП РФ во втором квартале в 8,5%. Отмечалось, что во втором квартале снижение темпов роста добавленной стоимости наблюдалось во всех отраслях экономики за исключением сельского хозяйства. Кроме того, Росстат предварительно оценивал падение ВВП РФ в первом полугодии 2020 года в 3,6%.

Минэкономразвития, как ожидается, на текущей неделе представит обновленный прогноз социально-экономического развития России на 2020 год и ближайшую трехлетку. По словам главы министерства Максима Решетникова, ожидания по динамике ВВП в нем будут существенно улучшены по сравнению с июньским прогнозом, когда прогнозировался спад в 2020 году на 4,8%.