МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба России уделяет самое пристальное внимание безопасности хранящихся у нее данных налогоплательщиков, их защита является приоритетом, заявил замглавы службы Дмитрий Вольвач.

"Десять лет назад у налоговика спроси: что у тебя самое главное? Это выполнить план по налогам, по сборам. Сейчас, слава богу, плана нет. Сейчас мы работаем от экономических показателей", — сказал он в ходе выступления на онлайн-конференции "Data DebatЫ: данные для снятия социального неравенства".

"Но у нас есть другой страшный сон — как сберечь те самые терабайты информации, которые у нас хранятся, которые защищаются и законом, классифицируются как налоговая тайна, где-то открытые данные понятно что есть, где-то еще более жесткая классификация…. Здесь мы, конечно, уделяем этому самое серьезное внимание и очень по этому поводу, скажем так, не расслабляемся", — продолжил Вольвач.

Он рассказал, что перед тем, как Россия присоединилась к автоматическому обмену финансовой информацией с другими государствами, в стране побывали комиссии с проверками, которые высоко оценили работу ФНС по защите информации.