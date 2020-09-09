МОСКВА, 9 сен /ПРАЙМ/. Годовая инфляция в России приблизится к 4% к концу 2020 года, будет находиться вблизи этого уровня в следующем году, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ "О чем говорят тренды".

"Риски нарастания дезинфляционного давления уменьшились, в том числе, благодаря проводимой мягкой денежно-кредитной политике, а также усилению проинфляционных факторов, в частности, ослаблению рубля. Это должно обеспечить приближение инфляции к 4% к концу 2020 года и нахождение инфляции вблизи 4% в 2021 году", — сказано в документе.

По данным Росстата, в августе в России зафиксирована нулевая инфляция после 0,4% месяцем ранее, в годовом выражении она ускорилась до 3,6% с июльских 3,4%. Банк России ожидает инфляцию в конце текущего года в диапазоне 3,7-4,2%, в 2021 году — 3,5-4%, в 2022 году она будет находиться на целевом уровне в 4%.

Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией Банка России.