МОСКВА, 9 сен /ПРАЙМ/. Спрос в экономике России в значительной степени восстановится в 2021-2022 годах и не будет нуждаться в дополнительном наращивании бюджетной поддержки, в результате предстоящая бюджетная консолидация не помешает удержать инфляцию на уровне 4%, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ "О чем говорят тренды".

"Спрос в экономике в значительной степени восстановится в 2021-22 годах и не будет нуждаться в дополнительном наращивании бюджетной поддержки. Поэтому предстоящая бюджетная консолидация в рамках возвращения к параметрам, определенным бюджетным правилом, не будет отклонять инфляцию вниз от складывающегося тренда. Дезинфляционный характер бюджетная консолидация будет иметь только по отношению к бюджету 2020 года, в который включены временные меры по стимулированию спроса, большая часть которых уже реализована", — отмечают аналитики.

"Поэтому бюджетная консолидация не будет препятствием для удержания инфляции на уровне 4% в рамках проводимой денежно-кредитной политики", — добавили они.

Замминистра финансов Алексей Моисеев в июне сообщил, что российские власти в условиях распространения коронавируса значительно нарастили бюджетные расходы на поддержку экономики и граждан, это противоречит действующему бюджетному правилу, но Минфин планирует вернуться к его выполнению к 2022 году. Во вторник в ходе онлайн-сессии Московского финансового форума министр финансов Антон Силуанов подтвердил, что Россия с 2022 года вернется к стандартной бюджетной политике.

Банк России ожидает инфляцию в конце текущего года в диапазоне 3,7-4,2%, в 2021 году — 3,5-4%, в 2022 году она будет находиться на целевом уровне в 4%.

Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией Банка России.