МОСКВА, 9 сен /ПРАЙМ/. Банки РФ из-за снизившихся доходов населения и роста просрочек могут начать еще более консервативно оценивать новых заемщиков, следует из бюллетеня Департамента исследований и прогнозирования Банка России.

Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России.

Аналитики считают, что рост розничного кредитования в ближайшие месяцы продолжится, но, возможно, более умеренными темпами. "Банки в условиях снизившихся доходов населения и некоторого роста просроченной задолженности по существующим кредитам могут начать еще более консервативно оценивать новых заемщиков. К тому же программа льготной ипотеки, которая вносит значительный вклад в текущий рост кредитования, заканчивает действие 1 ноября", — указывается в материалах.