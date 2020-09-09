МОСКВА, 9 сен /ПРАЙМ/. Риски для банковского сектора РФ сохраняются, они связаны с возможностью второй волны COVID-19 и исчерпанием источников роста кредитования, следует из бюллетеня департамента исследований и прогнозирования Банка России.

Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России.

Аналитики отмечают, что в настоящее время происходит восстановление кредитной активности и значительное улучшение финансового результата банков, в том числе благодаря действию мер поддержки правительства и Банка России. "Тем не менее, риски для банковского сектора сохраняются в связи с повышенной неопределенностью в отношении возможного дальнейшего распространения пандемии и ее влияния на экономику, а также пока еще неустойчивым характером восстановления экономики", — говорится в материалах.

Указывается, что с одной стороны эти риски связаны с возможностью возникновения второй волны коронавирусной инфекции и повторного введения ограничительных мер. С другой стороны, в ближайшие месяцы могут исчерпать себя источники роста кредитования, основанные на реализации отложенного спроса, в то время как медленное восстановление экономики и доходов граждан могут привести к росту кредитных рисков, в том числе по уже реструктурированным кредитам.

"Влияние этого риска ограничено тем, что в настоящее время банки проводят взвешенную политику. Об этом говорит тот факт, что они продолжают создавать дополнительные резервы на возможные потери по ссудам, несмотря на регулятивные послабления, а также осторожно подходят к кредитованию, тщательно оценивая риски заемщика", — указали при этом в департаменте ЦБ.