МОСКВА, 9 сен /ПРАЙМ/. Фаза активного восстановления экономики России закончилась, темпы дальнейшего восстановления будут замедляться, следует из бюллетеня департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России.

"Фаза активного восстановления российской экономики закончилась, темпы дальнейшего восстановления будут замедляться. Потребуется еще немало времени до полного восстановления, особенно в отраслях сферы услуг, наиболее пострадавших от ограничений, а также в экспортных и инвестиционных отраслях", — указывают аналитики.

По их мнению, из-за структурных изменений в потребительском поведении и форм ведения бизнеса часть отраслей будет испытывать нехватку спроса и в более отдаленной перспективе, что вызовет сокращение объемов предложения за счет ухода с рынка наименее эффективных компаний. "Важно, чтобы этот процесс не искажался государственными мерами по поддержке экономики", — полагают в департаменте ЦБ.

Неоднородность процесса восстановления экономики приводит к тому, что большая часть общего разрыва выпуска по экономике формируется преимущественно в отраслях, отдаленных от потребительского спроса (например, в нефтегазовой промышленности и других отраслях, ориентированных на внешний спрос). "Из-за этой структурной особенности "коронавирусного" кризиса дезинфляционное давление в потребительском сегменте выражено умеренно, несмотря на значительность разрыва выпуска", — делают вывод аналитики.