МОСКВА, 9 сен /ПРАЙМ/. Минпромторг РФ ожидает разовое увеличение цен на молочную продукцию на 1,8% после начала ее маркировки — потребители не заметят такого повышения стоимости, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Я уже сегодня приводил параметры, что это (влияние маркировки на цены — ред.) гораздо меньше, чем инфляция. По молочной продукции мы ожидаем разовое увеличение цены на 1,8%. Если вы ходите в магазин и покупаете молочную продукцию, даже не обратите внимания на данный рост стоимости", — сказал Мантуров в эфире телеканала "Россия 24".

Он указал, что система маркировки товаров требует от производителя или предприятия торговли установки специального оборудования. "Это требует дополнительных затрат, но, опять же, они существенно не влияют на стоимость конечной продукции", — отметил министр.

"Для того, чтобы снизить затраты для производителя, в том числе используются льготные займы, например, Фонда развития промышленности: под 1% годовых предприятия привлекали средства — например, производители фармацевтики, — чтобы установить у себя адаптированное оборудование для выполнения поставленных задач", — сообщил Мантуров.

В России в настоящее время проходит эксперимент по маркировке молочной продукции, он начался 15 июля 2019 года и продлится до 31 декабря текущего года.

Минпромторг РФ в августе опубликовал проект постановления правительства о поэтапном введении обязательной маркировки молочной продукции в России. Код Data Matrix на молоко и сливки со сроком хранения от 28 дней, а также на мороженое предлагается наносить с 20 января 2021 года, на молоко и сливки сроком хранения до 28 дней, сливочное масло, сыры и творог — с 1 июля, на йогурты и кефир — с 1 октября будущего года.