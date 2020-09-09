МОСКВА, 9 сен /ПРАЙМ/. Банк России принял указание, согласно которому исключается возможность привлечения физических лиц в качестве инвесторов при санации банков с участием Агентства по страхованию вкладов (АСВ), следует из документа регулятора.

Проект соответствующего указания регулятор обнародовал в июне. Оно вступает в силу через 10 дней с момента официального опубликования. В указании содержится ряд требований к лицам, выступающими инвесторами при оздоровлении банков с участием АСВ.

Из документа следует, что физлица не могут привлекаться в качестве инвесторов при оздоровлении кредитной организации. Данное положение при этом не распространяется на инвесторов-физлиц привлеченных к санации до вступления в силу этого указания.