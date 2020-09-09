МОСКВА, 9 сен /ПРАЙМ/. Решения о маркировке товарных категорий в России приниматься не будут, если представители соответствующей отрасли имеют веские аргументы против маркировки, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Мы не будем принимать решений, если отрасль, та или иная, имеет веские аргументы против введения маркировки. Пока, как практика показывает, на начальном этапе, конечно же, кому-то это не в радость и не хочется", — сказал Мантуров в эфире телеканала "Россия 24".

"Но на практике, когда это уже все внедряется, эксперименты доказывают эффективность этого проекта, все убеждаются в том, что можно и нужно переходить к обязательным требованиям, что обеспечивает качество, информированность потребителя. А для бюджета это фискальные результаты дополнительных налогов, акцизов", — добавил министр.

Для снижения доли нелегальной продукции в РФ планируется к 2024 году создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров. В настоящее время специальными метками уже маркируются отдельные категории товаров — меховые изделия, табачные изделия, лекарства, обувь. На меховые изделия наносятся RFID-метки, на упаковки товаров трех других категорий — цифровые коды.

Глава Минпромторга отметил, что обязательная маркировка никогда не вводится, пока эксперимент по нанесению средств идентификации на определенную номенклатуру товаров не покажет свою эффективность.

"До 2024 года мы планируем расширить перечень номенклатуры. Сказать, как и когда это будет точно вводиться — я сейчас точных сроков обозначать не буду, потому что, как я уже сказал, все всегда зависит от результата экспериментов", — сказал Мантуров.