МОСКВА, 9 сен /ПРАЙМ/. Правительство РФ в четверг обсудит ратификацию внесенных изменений в соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов в республику Армения, сообщила пресс-служба кабмина.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола к соглашению об упрощении оформления экспорта российских нефтепродуктов в Армению, отменив временное периодическое таможенное декларирование при вывозе из России в Армению автомобильного бензина с октановым числом менее 95, дизельного топлива, топлива для реактивных двигателей, топочного мазута, нефтяного жидкого парафина.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:… О проекте федерального закона "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов в Республику Армения от 2 декабря 2013 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что протокол предусматривает экспорт российских нефтепродуктов (нефтяного гудрона) на территорию республики Армения без взимания вывозной таможенной пошлины. Кроме того, актуализируются коды единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.