МОСКВА, 9 сен /ПРАЙМ/. Правительство РФ в четверг обсудит преобразование Координационного совета по развитию туризма в РФ в правительственную комиссию, сообщила пресс-служба кабмина.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:… О преобразовании Координационного совета по развитию туризма в Российской Федерации в Правительственную комиссию по развитию туризма в Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что кабмин разместил проект постановления о преобразовании Координационного совета по развитию туризма в правительственную комиссию. Пояснялось, что правкомиссия будет обеспечивать взаимодействие федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов, общественных, научных и других организаций по вопросам разработки и реализации основных направлений госполитики в сфере туризма, включая вопросы межбюджетных отношений, капитальных вложений в целях реализации в субъектах РФ нацпроектов, федеральной адресной инвестиционной программы, иных государственных программ.