МОСКВА, 9 сен /ПРАЙМ/. Правительство РФ в четверг обсудит ратификацию соглашения о мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла, сообщила пресс-служба кабмина.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:… О проекте федерального закона "О ратификации Соглашения о мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла", — говорится в сообщении.

Отмечается, что реализация мер, предусмотренных соглашением, поспособствует укреплению регионального и международного сотрудничества в противодействии незаконному промыслу, а также будет препятствовать поступлению незаконно выловленных водных биологических ресурсов на международные и национальные рынки.