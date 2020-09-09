МОСКВА, 9 сен /ПРАЙМ/. Правительство РФ в четверг обсудит выделении Росавтодору средств из своего резервного фонда на финансовое обеспечение дорожной деятельности субъектов РФ, сообщила пресс-служба кабмина.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:… о выделении Росавтодору из резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетных ассигнований для предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности", — говорится в сообщении.

Как отмечают в пресс-службе, мера позволит реализовать мероприятия по строительству автомобильных дорог и объектов улично-дорожной сети в городских агломерациях, расположенных в Республике Марий Эл и Владимирской области, а также ускорить реализацию мероприятий по строительству мостового перехода "Фрунзенский" в Самаре.

Кроме того, проект распоряжение поможет привести в городских агломерациях, расположенных на территориях Республики Карелия, Краснодарского края и Пензенской области в нормативное состояние автомобильные дороги и объекты улично-дорожной сети, продолжить мероприятия по реконструкции участка автомобильной дороги Сыктывкар — Ухта — Печора — Усинск — Нарьян-Мар в Республике Коми и мероприятия по реконструкции участков автомобильной дороги Назрань — Малгобек — село Нижний Курп — Терек в Республике Ингушетии.