ВАШИНГТОН, 9 сен /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США в среду закрылись уверенным ростом на 1,6-2,7% после падения в течение трех предыдущих торговых сессий, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 23:00 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 1,6% до 27940, 47 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,71%, до 11141,56 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,01%, до 3398,96 пункта.

Эксперты связывают рост как с коррекцией, так и с позитивными ожиданиями относительно ситуации с занятостью в США и инфляцией (данные будут обнародованы позднее на этой неделе).

Обвал фондовых рынков США начался в четверг. За это время индекс DJIA потерял 5,4%, S&P 500 — 6,9%, а в лидерах падения NASDAQ, который за три торговых дня потерял около 10%.