МОСКВА, 10 авг /ПРАЙМ/. Счетная палата призвала решить вопрос с остатками инвестиций, которые были направлены из бюджета в уставный капитал "Россетей" для объектов электроснабжения в рамках Чемпионата мира по футболу.

"После завершения строительства объектов энергоснабжения к Чемпионату мира по футболу в ПАО "Россети" образовались остатки бюджетных инвестиций, осуществленных в виде взноса в уставный капитал в общей сумме 800 миллионов рублей. Минэнерго несколько раз вносило предложения в Минфин о направлении данных средств на строительство других объектов инфраструктуры, однако они не были поддержаны. Остатки средств не используются с 2018 года, вопрос требует решения на уровне правительства", — сообщил аудитор Алексей Каульбарс.

Минэнерго пояснило, что в рамках формирования проекта федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов ведомство направило предложения в Минфин.

"Предложения по использованию остатков целевых средств ПАО "Россети" и его дочерних зависимых обществ на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению интеллектуальных систем управления электросетевым хозяйством на базе цифровых технологий, предусмотренных федеральным проектом "Гарантированное обеспечение доступной электроэнергией", — сообщили в Минэнерго.

В министерстве отметили, что при проверке неэффективное и нецелевое расходование средств не выявлено.