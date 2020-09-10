СП призвала решить вопрос с остатками госинвестиций у "Россетей" после ЧМ по футболу
МОСКВА, 10 авг /ПРАЙМ/. Счетная палата призвала решить вопрос с остатками инвестиций, которые были направлены из бюджета в уставный капитал "Россетей" для объектов электроснабжения в рамках Чемпионата мира по футболу.
"После завершения строительства объектов энергоснабжения к Чемпионату мира по футболу в ПАО "Россети" образовались остатки бюджетных инвестиций, осуществленных в виде взноса в уставный капитал в общей сумме 800 миллионов рублей. Минэнерго несколько раз вносило предложения в Минфин о направлении данных средств на строительство других объектов инфраструктуры, однако они не были поддержаны. Остатки средств не используются с 2018 года, вопрос требует решения на уровне правительства", — сообщил аудитор Алексей Каульбарс.
Минэнерго пояснило, что в рамках формирования проекта федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов ведомство направило предложения в Минфин.
"Предложения по использованию остатков целевых средств ПАО "Россети" и его дочерних зависимых обществ на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению интеллектуальных систем управления электросетевым хозяйством на базе цифровых технологий, предусмотренных федеральным проектом "Гарантированное обеспечение доступной электроэнергией", — сообщили в Минэнерго.
В министерстве отметили, что при проверке неэффективное и нецелевое расходование средств не выявлено.
https://1prime.ru/state_regulation/20200910/832008391.html