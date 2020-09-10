МОСКВА, 10 сен /ПРАЙМ/. Эксперты Счетной палаты РФ и Центра перспективных управленческих решений дали оценку работы общественных советов при федеральных ведомствах на предмет уровня "открытого диалога", положительно отметив лишь пять ведомств, следует из релиза СП.

Общественные советы— это консультативные и совещательные органы при министерствах и ведомствах, целью которых является учет потребностей и интересов граждан при осуществлении госполитики, а также реализации функций общественного контроля за деятельностью соответствующего ведомства.

Так, в результате анализа эксперты составили рейтинг, лидерами которого стали советы при Минстрое, Минкультуры и Минспорта. Эксперты также положительно оценили работу общественных советов Росархива и Росреестра.

Еще 23 общественных совета при ведомствах попали в группу со средним уровнем содействия "открытому диалогу", а 32 совета были отнесены к группам с низким и крайне низким уровнем содействия. При этом, об 11 советах не удалось найти информацию в публичном доступе. "Это означает, что эти консультативные органы при ведомствах либо не работают, либо информация об их деятельности не публикуется", — следует из анализа.

"Вероятно, имеет место следующая зависимость: те ОС при ФОИВ (федеральных органах исполнительной власти — ред.), которые обладают большей автономией и влиянием, чаще могут добиваться большей открытости и участия в своей деятельности иных внешних общественных организаций", – пишут авторы документа.

При этом, в анализе отмечается, что те советы, которые не обладают высокой автономией и влиянием, стремятся быть менее открытыми, в том числе для публичной критики со стороны иных общественных организаций, и потому оказываются на более низких позициях.

Как отмечают авторы анализа, наиболее эффективным решением проблем в сфере открытости госорганов может стать предложение по иному нормативному регулированию вопросов открытости государственной власти в РФ в форме обновления федерального закона или поручений правительства РФ.